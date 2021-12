Michael Carrick quitte Manchester United

Après avoir assuré l'intérim en attendant l'arrivée de Ralf Rangnick, Michael Carrick a annoncé son départ de Manchester United.



Dans la foulée de la victoire acquise contre Arsenal ce jeudi soir (3-2), Manchester United a annoncé le départ de Michael Carrick. Adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer puis entraîneur intérimaire le temps de l'arrivée de Ralf Rangnick, Carrick a pris la décision de quitter le club.









« Après 15 ans de services exceptionnels en tant que joueur et entraîneur, Michael quitte le club avec les remerciements les plus sincères et les meilleurs voeux de tout le monde à Manchester United, réagit John Murtough, directeur du football, dans un communiqué. Bien que nous soyons tristes de le voir partir, nous respectons et comprenons la décision de Michael. »









« Mon séjour dans ce grand club sera toujours considéré comme les meilleures années de ma carrière. Lorsque j'ai signé pour la première fois il y a plus de 15 ans, je n'aurais jamais, dans mes rêves les plus fous, pu imaginer gagner autant de trophées et je n'oublierai certainement jamais les souvenirs fantastiques à la fois en tant que joueur et en tant que membre de l'équipe d'entraîneurs, partage Carrick. Cependant, après beaucoup de réflexion et de délibération, j'ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter le club. »