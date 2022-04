Michael Owen : « Salah et Mané rendent la Premier League attractive »

Passeur et buteur sur le deuxième but égalisateur de Liverpool contre Manchester City, Mohamed Salah et Sadio Mané ont encore fait le show en Premier League ce dimanche. La routine désormais, pour ces deux génies du football africain et mondial qui selon le Ballon d’or Michael Owen, rendent le championnat anglais encore plus attractif.





« Nous avons de la chance… »





Comblé par les prestations du Pharaon et du Lion, Michael Owen a tenu à honorer cette impressionnante doublette. Attaquant emblématique de Liverpool, il fait bien plus que se régaler en regardant Salah et Mané jouer : « Nous avons de la chance d’avoir ces deux joueurs. Salah et Mane rendent le championnat anglais très attractif grâce à leurs différentes performances hors du commun. J’espère qu’ils vont rester longtemps en Premier League », a lâché le consultant sur Sky Sports.





Yes, we can…!





Heureux, Michael Owen pourrait l’être encore plus si Liverpool finissait champion d’Angleterre. Il aimerait certainement voir les hommes de Jürgen Klopp, soulever une nouvelle fois ce trophée qu’il n’a pas eu la chance de décrocher lorsqu’il évoluait chez les Reds. Pour cela, il faudra que Manchester City trébuche et que les Scousers, un point derrière, gagnent le maximum de rencontres. Un scénario tout à fait possible pour Gary Neville :





« Dans une saison ordinaire, ces matches seraient difficiles, mais ces deux équipes sont épouvantables, elles pourraient être plus faciles que n’importe quelle équipe de Manchester City. Watford se bat pour sa vie, Leeds doit gagner des matchs, et Newcastle à l’extérieur (pour Liverpool) », a déclaré l’ancien capitaine de Manchester United sur Sky Sports, ajoutant :