Milan AC : vers une prolongation pour le grand Zlatan

Meilleur d’année en année comme le bon vin, Zlatan Ibrahimovic devrait avoir l’opportunité de le prouver encore la saison prochaine, puisqu’une prolongation de contrat avec le Milan AC semble imminente.







À bientôt 40 ans, Zlatan Ibrahimovic a prouvé qu’il avait encore des ressources. Auteur de 15 buts en Serie A cette saison, le Suédois permet pour l’instant au Milan AC d’occuper la deuxième place du championnat avec deux longueurs d’avance sur l’Atalanta. Si le rêve de Scudetto semble s’être éloigné ce week-end après le match nul face à la Sampdoria (1-1), les Rossoneri sont bien parti pour retrouver enfin la Ligue des champions. Une perspective qui devrait pousser Zlatan Ibrahimovic a prolonger son bail jusqu’en 2022.





C’est en tout cas ce qu’annonce la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le quotidien italien précise que Paolo Maldini et l’état-major milanais ont déjà engagé les discutions avec l’ancien Parisien pour un nouveau contrat d’un an. Mais Zlatan, qui a fait son grand retour en sélection suédoise le mois dernier, pourrait à l’avenir être épaulé en attaque par deux nouveaux coéquipiers : Dusan Vlahovic (21 ans) et Josip Ilicic (33 ans). Toujours selon la Gazzetta, le Milan AC serait intéressé par le jeune attaquant serbe de la Fiorentina ainsi que par le Slovène de l’Atalanta Bergame.