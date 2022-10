Ministère des Sports : rencontre Diattara-Aliou Cissé, deux sujets au menu

Le nouveau ministre des Sports, Yankhoba Diattara, a reçu en audience le sélectionneur national, Aliou Cissé. La rencontre a eu lieu vendredi.



Elle s’est déroulée en présence de Abdoulaye Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et, par ailleurs, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



D’après un post du ministre sur les réseaux sociaux, repris par Les Echos, l’audience a porté sur deux sujets : la gestion des Lions et la préparation de la Coupe du monde 2022.



«Nos échanges ont été une véritable boussole en vue de la Coupe du monde Qatar 2022 où le Sénégal sera bien attendu, a révélé Yankhoba Diattara. J’ai ainsi rassuré celui que les férus du football ont surnommé El Tactico que, conformément aux instructions du chef de l’Etat (…), Macky Sall, (…), le gouvernement ne lésinera sur aucun moyen pour la réussite de la mission assignée à l’équipe, au staff et à l’encadrement technique.»