MMA: Bombardier prêt pour son 3ème combat

Le lutteur Serigne Ousmane Dia plus connu sous le nom de Bombardier est actuellement à fond dans les préparatifs de combat contre Mariusz Pudzianowsky alias Pudzilla. D’ailleurs ils ont déjà eu un face-à-face lors d’un plateau sur la chaîne Pologne TV.





Les deux lutteurs se sont promis un combat d’enfer à Varsovie, la capitale polonaise ce 23 octobre. Bombardier et Mariusz se disent prêts à s’affronter et promettent de régaler les spectateurs.





Pour rappel, ce combat avait été annulé au dernier moment, car le lutteur sénégalais souffrait d'une "crise d’appendicite aiguë."





Il avait été hospitalisé d'urgence. Sept mois après le report, Bombardier va enfin disputer son troisième combat en MMA. Il vise une troisième victoire de suite.





Quant à son adversaire Mariusz, il est un pratiquant polonais de sport de force et d'arts martiaux mixtes (MMA).





Surnommé « Super Mariusz », en référence à Super Mario, il a été cinq fois vainqueur de la compétition The World's Strongest Man, entre 2002 et 2008. Cette performance constitue un record. Il mesure 1,86 m et pèse 119 kg.