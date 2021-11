MMA : Le CNG freine les lutteurs

Connu sous l’acronyme MMA, le Mixed Martial Arts ou Arts Martiaux Mixtes, et anciennement appelé Free Fight, est l’un des sports de combat les plus prisés ces derniers temps par les lutteur sénégalais.



Il est souvent désigné comme étant l’un des plus dangereux.



Mis récemment KO par Mariusz Pudzianowski en 18s, Bombardier a frôlé la mort.



Un autre lutteur sénégalais Call Bou Zapp, pensionnaire de l’écurie Zapp, a aussi été battu par KO.



Et l’arbitre avait finalement arrêté le combat.



Face à la dangerosité de ce combat de sport, le CNG a désormais interdit aux lutteurs de combattre en MMA aussi longtemps que les contrats qu’ils ont signés ne seront pas honorés.



Selon Sunu Lamb qui donne la nouvelle, l’instance dirigeant de la lutte limite la participation aux combats MMA aux seuls lutteurs libres de toute obligation contractuelle.

Les lutteurs réfractaires sont exposés à des sanctions.