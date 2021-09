MMA : Le combat Lebanner vs Bombardier a été annulé pour cause de blessure

Le promoteur du combat Kader Marouf a annoncé le report du combat Lebanner vs Bombardier



Initialement prévu pour le 25 du mois de septembre courant, le combat de MMA qui devait opposer le français Jérôme Lebanner à Bombardier n’aura pas lieu à la date retenue par le promoteur. Ce dernier, Kader Marouf, a communiqué sur sa page facebook l’annulation du combat pour cause de blessure.



“C’est avec beaucoup de regret que je suis dans l’obligation d’annuler et déplacer mon événement ultérieurement suite au Forfait pour cause de blessure de Mr Jérôme Lebanner. Toutes les personnes ayant pris leur place seront remboursées ou réutilisables au prochain évènement ! Merci de votre compréhension et de votre fidélité.“, tels sont les mots de Marouf obligé de reporter son événement à une date ultérieure. Jérôme Lebanner souffre en effet de douleurs à la cuisse droite et a réalisé une échographie prouvant son incapacité de combattre.