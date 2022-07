MMA : Pudzianowski prêt à affronter Bombardier… au Sénégal

Bombardier a renoué avec la victoire en MMA. Neuf mois après sa défaite par KO devant le Polonais Mariusz Pudzianowski, le Mbourois a dominé Spina Stifler samedi 9 juillet.



Le combat s’est déroulé sur les terres de son bourreau, en Pologne. Et il n’a pas duré plus de 20 secondes. Bombardier s’étant montré expéditif. C'est la troisième victoire du Mbourois en quatre sorties en MMA.



Aussitôt après son succès, le lutteur sénégalais a réclamé une revanche à Mariusz Pudzianowski. D’après Stades de ce mardi, le B52 scandait le nom du combattant polonais, qui ne lui avait laissé aucune chance en novembre 2021.



L’intéressé a répondu à l'appel. «J’attends une invitation au Sénégal et je vais donner à Bombardier une revanche en MMA, sur les règles MMA. Je suis prêt à tout moment», a lancé Pudzianowski dans des propos repris par Stades.