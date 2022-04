Mohamed Salah: "Sadio Mané fait un travail incroyable"

Après un doublé, ce mardi soir, face à Manchester United (4-0), Mohamed Salah a réagi sur la prestation du Sénégalais Sadio Mané, lui aussi auteur d'un but et d'une superbe passe décisive.



Devant les médias à Anfield, l'Egyptien a tiré son chapeau à l’attaque de Liverpool et surtout au champion d'Afrique.

« Nous jouons tous très bien devant. Quand Bobby (Roberto Firmino) est présent aussi, il joue très bien. On essaie juste de s’adapter les uns aux autres à l’entraînement. On se comprend mieux maintenant; moi et Sadio et Bobby surtout parce que nous avons joué quatre ou cinq ans ensemble. J’ai reçu un super ballon de Sadio. Il joue maintenant numéro 9, il fait un travail incroyable et marque également des buts. Tout le monde était bon. Le plus important, c’est que l’équipe gagne ses matchs », a déclaré Mohamed Salah.