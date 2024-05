Monaco: Accusé d’homophobie, Mohamed Camara convoqué par la LFP





Mohamed Camara ne passe pas des jours tranquilles. Le joueur de l’AS Monaco a été accusé d’homophobie et est maintenant convoqué par la LFP.





Ce n’est sans doute pas ce qu’il avait prévu lorsqu’il quitte Salzbourg pour Monaco à l’été 2022. Le milieu de terrain était en train de finir sereinement une deuxième saison avec l’ASM jusqu’à cet incident. Lors l’ultime journée de Ligue 1 contre Nantes (4-0), l’international malien avait masqué le logo contre l’homophobie. était également absent lors de la photo officielle des deux équipes avant le début du match.





Des gestes qu’a vivement condamné une bonne partie des instances françaises, qu’elles soient sportive ou gouvernementale.





“Je trouve que c’est un comportement inadmissible, j’ai d’ailleurs pu dire ce que j’en pensais à la LFP hier soir, et j’estime qu’un tel comportement doit faire l’objet des sanctions les plus fermes à la fois contre le joueur et le club qui l’a laissé faire“, a affirmé la ministre Amélie Oudéa-Castéra.