Monaco : La première réaction de Krépin Diatta

Fraîchement transféré à l'AS Monaco en provenance du Club Bruges, Krépin Diatta a livré ses premières sensations.







« Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée», a affirmé le Lion dans le site officiel du club Rouge et Blanc.