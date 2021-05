Monaco - PSG : Di Maria est devenu le meilleur passeur de l’histoire du club parisien !

Passeur décisif sur le deuxième but inscrit par Kylian Mbappé face aux Monégasques (2-0), l'ailier argentin a atteint la barre des 104 passes décisives sous le maillot parisien.







Les saisons passent et Angel Di Maria continue d’écrire un peu plus l’histoire du Paris-Saint-Germain ! Ce soir, lors de la victoire parisienne en finale de la Coupe de France face à l’AS Monaco (2-0), l’ailier argentin a délivré une subtile passe décisive sur le but de la victoire de Kylian Mbappé, battant au passage un immense record.

Avec 104 passes décisives, « El Fideo » est devenu le meilleur de l’histoire du club parisien, dépassant la légende yougoslave Safet Susic (103). RMC Sport a fait le décompte de ses offrandes et en dénombre 65 en Ligue 1, 17 en Ligue des champions, 11 en Coupe de la Ligue, 10 en Coupe de France et 1 au Trophée des champions. L’international argentin (104 sélections, 20 buts) a également marqué 88 buts en 263 apparitions avec le PSG, prouvant qu’il est un joueur extrêmement décisif. Le prochain objectif pour Angel Di Maria est maintenant d’essayer de remporter un nouveau championnat en gagnant à Brest dimanche (21h), avant de se tourner vers la saison 2021-2022, dans l’optique de remporter la première Ligue des champions de l’histoire du PSG.