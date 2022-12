Mondial 2022 : Accusé de liaison avec l’épouse d’un coéquipier en sélection, Vlahovic s’emporte

Mais pourquoi donc Dusan Vlahovic est-il cantonné au banc des remplaçants depuis le début de la Coupe du monde ? L’attaquant de la Juventus, il est vrai, semblait être l’arme offensive numéro 1 de la Serbie au Qatar. Mais lors des deux premiers matchs de poule, le sélectionneur Dragan Stojkovic ne l’a pas fait débuter. Selon des médias locauxla raison serait une sombre histoire de coucherie impliquant Vlahovic et la femme d’un de ses partenaires, le gardien Pedrag Rajkovic.





Comme le relaie le Daily Mail, Vlahovic s’est invité en conférence de presse mercredi pour mettre fin à tout ça. Désabusé par le fait de devoir se justifier, il a tout de même tenu à rembarrer les journalistes qui avaient sorti cette histoire. « Je suis désolé de devoir commencer la conférence de presse de cette façon, mais je dois en parler car c’est mon nom qui est évoqué. Cette histoire est totalement absurde. Ce sont des gens avec des CV vides qui n’ont jamais rien fait, qui s’ennuient et n’ont rien de mieux à faire parce qu’ils sont frustrés ou en colère. Ils travaillent contre l’intérêt national », a déclaré Vlahovic.