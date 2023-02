Mondial 2022 : comment les Lions ont dépensé 12 des 14 milliards du budget

La révélation est du ministre des Sports. Invité de l’émission Sen Show (Sen TV), Yankhoba Diattara, repris par Les Échos, a levé un coin du voile sur l’utilisation du budget consacré à la participation du Sénégal à la Coupe du monde Qatar 2022.



Le successeur de Matar Bâ indique que sur les 14 milliards de francs CFA prévus, douze ont été dépensés par les Lions, qui ont été éliminés en huitième de finale. Le ministre des Sports précise que la préparation a coûté 2,5 milliards, la premier tour 7 milliards et le second, 2,5 milliards.



Yankhoba Diattara a confié avoir fait une communication en ce sens en Conseil des ministres et n’écarte pas de faire un compte-rendu public.