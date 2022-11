Mondial 2022 : Coup dur pour la Belgique

La Belgique débute le Mondial sans leur buteur vedette

Les Belges ont débuté ce dimanche leur premier entraînement public au Qatar sans leur buteur vedette Romelu Lukaku, blessé à la cuisse gauche avant le Mondial 2022 et attendu au mieux pour le dernier match de groupe face à la Croatie. Atout majeur des Diables rouges devenu leur principale incertitude, l'attaquant de 29 ans poursuit comme prévu sa convalescence et manquera les deux premières rencontres, mercredi face au Canada et dimanche face au Maroc, a confirmé à l'AFP une source proche de l'équipe belge. Les demi-finalistes du Mondial 2018 espèrent le récupérer pour le sommet annoncé du groupe F face aux vice-champions du monde croates, le jeudi 1er décembre.