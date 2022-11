Mondial-2022/France: Le nouveau chef de l’extrême droite critique le Qatar, "pays islamiste"

Marine LePen critique le Qatar

Le président du RN Jordan Bardella a déploré dimanche l'organisation de la Coupe du monde de football au Qatar, qualifié de "pays islamiste" aux "liens troubles à l'égard de l'idéologie islamiste en Europe".





"A titre personnel, je n'irai pas. Oui, c'est un problème. On passe notre temps à donner des leçons de droits de l'Homme à la terre entière et on va célébrer un grand événement planétaire comme la Coupe du monde au Qatar, oui, c'est assez hallucinant", a estimé le nouveau patron du parti d'extrême droite sur France 3.





A une semaine du coup d'envoi du Mondial, "c'est la mise devant le fait accompli", a regretté Jordan Bardella, pointant une "Coupe du monde qui s'organise", selon lui, "dans un pays islamiste", où "le respect des droits de l'Homme et des libertés des femmes n'est peut-être pas une valeur cardinale".





"Il est vrai que pendant très longtemps le Qatar a eu et continue d'avoir des liens troubles à l'égard de l'idéologie islamiste en Europe. Ce n'est pas le seul, il y a d'autres pétromonarchies du Golfe et d'autres pays comme la Turquie", a affirmé M. Bardella.





La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) "demande aux supporters français d'utiliser des téléphones portables jetables pour éviter que le Qatar ne pille les données qu'il y a dans le téléphone portable des citoyens français, c'est extrêmement inquiétant", a dénoncé l'eurodéputé.





Quelque "6.500 ouvriers sont morts sur les chantiers de la Coupe du monde", a-t-il aussi lancé, reprenant un chiffre avancé par une enquête du Guardian mais contesté en bloc par le Qatar et sujet à caution.





Officiellement, il y a eu trois décès dans les huit stades du Mondial. Un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a un bureau à Doha, a conclu que 50 travailleurs étaient morts dans des accidents du travail en 2020 et que 500 autres avaient été blessés gravement.





L'OIT note cependant des lacunes dans le système d'enquête et de recensement des décès, et indique que leur nombre pourrait être plus élevé.