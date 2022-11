Mondial-2022: l'Uruguay et la Corée du Sud dos à dos

Match Nul entre la Corée du Sud et l'Uruguay

L’Uruguay et la Corée du Sud, malgré le pedigree de leurs attaquants respectifs, n'ont pas trouvé l'ouverture (0-0) au terme d'un match équilibré et vivant lors duquel les défenseurs ont pris le dessus, jeudi à Doha dans le groupe H du Mondial-2022.