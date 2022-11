Mondial 2022 : La Belgique battue par l’Égypte en préparation

C’est un résultat qui risque de donner quelques maux de tête à Roberto Martinez. A cinq jours de son entrée en lice à la Coupe du monde, la Belgique ne s’est pas rassurée en s’inclinant ce vendredi face à l’Egypte (2-1), en match de préparation au Koweït. Privés de Romelu Lukaku et Leandro Trossard, toujours en phase de reprise, les Diables Rouges ont eu la maîtrise du ballon pendant 90 minutes, mais ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux au Jaber International Stadium.





Disposés dans un schéma en 3-4-2-1 avec Eden Hazard et Kevin De Bruyne en soutien de l’ancien Marseillais Michy Batshuayi, ils ont été surpris une première fois à la 33e minute de jeu. Après avoir récupéré le ballon sur un contrôle manqué de De Bruyne, l’attaquant nantais Mostafa Mohamed a glissé un petit pont au milieu de Manchester City, avant de conclure d’une belle frappe à l’entrée de la surface. Les Pharaons, pas qualifiés pour le Mondial, ont fait le break dès le retour des vestiaires grâce à Mahmoud Trezeguet, bien lancé dans la profondeur par Mohamed Salah (46e).