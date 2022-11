Mondial-2022: la Croatie se relance en éliminant le Canada

La Croatie, vice-championne du monde en titre accrochée par le Maroc (0-0) lors de la première journée, s'est relancée dimanche à Doha en battant le Canada (4-1), deuxième équipe éliminée du Mondial-2022 après le Qatar, pays organisateur.