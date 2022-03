Mondial 2022: Les Lions arrivent ce samedi, Diallo incertain, deux forfaits côté Egypte...

Les Lions du Sénégal quittent le Caire cette nuit par vol spécial, d’après les informations de Iradio.



Ils arrivent ce samedi matin vers 11h GMT. Leurs adversaires quittent le dimanche et seront privés Abdelmoneim et Hamdy. Le premier s'est blessé après un choc avec Mane et sera opéré. Le second est suspendu pour cumul de cartons. Du côté senegalais, Abdou Diallo, sorti sur blessure, souffre des adducteurs. Il fera des examens pour être fixé.

Le Sénégal s'est incliné (1-0) au Caire. Le match retour est prévu ce mardi à 17h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.