Mondial 2022-Messi, Mbappé, Lewandowski... : Place aux stars ce mardi

Place aux stars à Doha! Kylian Mbappé et les champions du monde français, l'Argentine de Lionel Messi et la Pologne de Robert Lewandowski entrent en scène mardi au Qatar, où tous espèrent prendre la lumière dans un Mondial-2022 ouvert à toutes les ambitions.



Après l'Angleterre, facile vainqueur de l'Iran (6-2) et les Pays-Bas qui ont pris le dessus sur le Sénégal en fin de match (2-0) lundi, c'est l'heure pour Messi, septuple Ballon d'Or et favori à l'applaudimètre des supporters présents à Doha, de débuter sa quête ultime. Celle d'une Coupe du monde qui s'est toujours refusée à lui avant cette cinquième participation.



Son Argentine, invaincue depuis 36 matches, affronte la modeste Arabie saoudite (10h00 GMT) avec dans le viseur le record de 37 matches d'invincibilité de l'Italie (2018-2021).



Mais l'équipe victorieuse de la Copa América 2021 voit plus loin et vise la finale du 18 décembre au stade de Lusail, où Messi (35 ans), recruté il y a 18 mois par les propriétaires qataris du Paris SG, rêve de décrocher le Graal planétaire.



"Ce sera sûrement mon dernier Mondial, ma dernière opportunité d'atteindre ce grand rêve que l'on a tous", a confirmé "la Pulga" ("la Puce"), touché par l'affection de ses supporters. "Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Argentins mais qui veulent que l'Argentine gagne grâce à moi. Je suis reconnaissant pour tout l'amour reçu durant toute ma carrière."



Messi et l'Argentine restent sur deux éliminations face au futur champion du monde: en finale en 2014 face à l'Allemagne (1-0 a.p.), puis en huitième de finale en 2018 contre la France, au terme de ce qui fut peut-être le plus beau match du Mondial russe (4-3). Les deux fois, sa performance avait laissé un goût d'inachevé.



Aller au bout cette fois lui permettrait de rejoindre les grands noms du football au palmarès de la Coupe du monde, à commencer par l'autre légende albiceleste, Diego Maradona.





- L'Argentine en favorite -



Les Argentins du sélectionneur Lionel Scaloni endossent le costume d'immenses favoris du groupe C, devant la Pologne de Lewandowski, qu'ils affronteront en clôture du premier tour le 30 novembre à Doha.



En attendant, l'équipe de "Lewy" se mesure au Mexique du gardien vétéran Guillermo Ochoa, 37 ans, mardi en fin d'après-midi (16h00 GMT).



"C'est important pour (Lewandowski) de réussir cette Coupe du monde", a prévenu le portier polonais Wojciech Szczesny. "Je pense que l'on ajoutera Robert Lewandowski parmi les grands noms du football polonais, avec ce qu'il aura fait au Mondial au Qatar."



L'avant-centre du FC Barcelone (34 ans), sacré meilleur joueur de l'année par la Fifa en 2020 et 2021 mais omis du palmarès du Ballon d'Or, a une revanche à prendre sur le destin, mais il lui faut d'abord qualifier la Pologne pour les huitièmes, où elle pourrait croiser l'un des deux premiers du groupe D, celui de la France.



Pour leur part, les Bleus sacrés en 2018 s'avancent affaiblis par les blessures et escortés par la malédiction du tenant du titre mardi soir contre l'Australie (19h00 GMT).



Face aux "Socceroos", déjà leur premier adversaire en 2018, les Français nourrissent l'espoir de "créer une dynamique positive" selon la formule du capitaine Hugo Lloris.



Dans l'après-guerre, seul le Brésil du "Roi" Pelé, en 1962, a réussi à se maintenir sur le trône planétaire, ce qui en dit long sur l'immensité de la tâche.