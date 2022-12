Mondial 2022 : Pour Patrice Talon, « le Maroc méritait bien d’être en finale »

Le jeudi 22 décembre 2022, le président béninois Patrice Talon a rencontré les acteurs du football béninois à la présidence de la République à Cotonou. Le locataire du palais de la Marina a, au cours de cette séance, apprécié avec ses hôtes les efforts qui se font depuis quelques années dans le domaine du sport au Bénin et discuté des corrections à apporter en vue de meilleures performances. Il a exhorté les acteurs sportifs béninois à épouser son ambition. Celui de voir le Bénin figurer aux bonnes places dans les compétitions internationales.





En présence du ministre des Sports, Oswald Hôméky, Patrice Talon a échangé plus de deux heures avec ses hôtes sur ce défi qui nécessite d’après lui du travail sur la durée et une bonne organisation. « Mon ambition est de voir notre œuvre commune produire ses fruits au plus haut niveau. Ce n’est jamais des choses qui s’obtiennent du jour au lendemain. Il faut du temps pour le faire. Mais quand on commence, on peut voir l’aboutissement de ses yeux. Je vous ai invités aujourd’hui pour qu’on partage ce défi-là ensemble ; que ensemble nous puissions signer un pacte, que nous allons de nos yeux voir que ce nous avons commencé ensemble. Nous allons voir le Bénin aller le plus loin possible. Nous allons voir le Bénin gagner une coupe d’Afrique, être au sommet d'une compétition mondiale » a déclaré Patrice Talon sous les ovations de ses interlocuteurs.





« On était si près du but »





Il a donné l’exemple du Maroc à la dernière coupe du monde au Qatar. Pour lui, les Lions de l’Atlas méritaient de jouer la finale. « Nous avons tous regardé les matchs de la Coupe du monde avec beaucoup d’intérêt, beaucoup d’enthousiasme, même avec de la fierté pour certains. Et nous avons vu cette demi-finale entre la France et le Maroc. Ce qui a suscité beaucoup d’enthousiasme et de fierté, en tout cas, sur le continent africain, pour une première participation d’une équipe africaine dans le carré final. On a pu voir comment les gens ont été malheureux après l’élimination du Maroc, parce qu’on était si près du but. Le Maroc méritait bien d’être qualifié, d’aller en finale. Ils avaient non seulement la capacité, le talent mais aussi la rage. Mais le football c’est aussi ça » a déclaré le chef de l’Etat.