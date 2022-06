Mondial 2022 : réaménagement en vue du staff de Aliou Cissé

Le quotidien sportif Record informe dans son édition de ce mardi que le staff de Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, pourrait être réaménagé en vue de la Coupe du monde. L’idée, selon le journal, c’est d’ajouter un technicien supplémentaire parmi les collaborateurs du patron de la Tanière pour le rendez-vous qatarien.



Celui-ci, précise la même source, jouera le même rôle que Omar Daf lors du Mondial 2018. L’actuel entraîneur de Dijon soufflait à l’oreille de son ancien coéquipier en sélection en Russie, il y a quatre ans.



Record rapporte que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a déjà trouvé l’oiseau rare. Il s’agirait de l’actuel sélectionneur des Lions U23. «Si Demba Mbaye a accepté de revenir au pays en laissant au Maroc un poste bien rémunéré ce n’est pas pour se contenter de coacher une sélection olympique», a confié une source du quotidien sportif.



Cette dernière ajoute : «Omar Daf étant maintenant coach titulaire en France et Youssou Dabo (qui a fait un passage dans le staff de Cissé, Ndlr) n’étant plus en odeur de sainteté avec la Fédération depuis qu’il a préféré son poste d’entraîneur de Teungueth FC à celui de sélectionneur des U20, les décideurs ont jeté leur dévolu sur Demba Mbaye.»



Demba Mbaye a été coach de Niary Tally et de Génération Foot. Au Maroc, il a dirigé le FUS de Rabat.