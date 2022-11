Mondial 2022 : un ancien sélectionneur du Qatar mise sur le Sénégal et donne deux arguments

Dans moins de deux heures (13h GMT), le Sénégal affronte le Qatar pour le compte de la deuxième journée du groupe A du Mondial 2022. La défaite est interdite pour ces deux équipes, battues lors de la première journée, respectivement, par les Pays-Bas (1-2) et l’Équateur (0-2).



Ancien sélectionneur du pays-hôte de la Coupe du monde, Pierre Lechantre attribue aux Lions un avantage concurrentiel qui peut s’avérer décisif. Le technicien français estime que les Qatariens «ne vont pas pouvoir supporter le défi physique».



Et ça ne sera pas tout. «En plus, dit Lechantre, il n’y a pas que le défi physique. Le Sénégal est une équipe qui a des joueurs de haut niveau, de qualité. Tout ça va être très compliqué au niveau du jeu (pour le Qatar).»