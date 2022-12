Mondial-2026 : Motsepe voit une équipe africaine en finale

Motsepe voit une équipe africaine en finale

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe s'est dit "convaincu" qu'une équipe du continent peut atteindre la finale du Mondial-2026, lors d'une conférence de presse à Johannesburg mercredi.





"Le Maroc a ouvert la porte en se hissant en demi-finales ce mois-ci et je suis convaincu qu'une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du monde", a déclaré le dirigeant.





"L'objectif principal de la CAF est qu'une nation africaine remporte la Coupe du monde et cet objectif est à portée de main", a-t-il poursuivi, évoquant "au moins dix nations africaines" capables de "concourir au plus haut niveau et de remporter la Coupe du monde".





La CAF enverra neuf ou dix équipes à la prochaine Coupe du monde élargie à 48 participants aux États-Unis, au Canada et au Mexique, contre cinq représentants au Qatar.





Le Maroc, meilleur équipe africaine, a fait sensation en se hissant en demi-finales après avoir écarté successivement la Belgique (2-0) en phase de poule, l'Espagne en huitièmes (0-0, a.p., 3-0 t.a.b.) et le Portugal en quart (1-0) avant de s'incliner devant la France (2-0).