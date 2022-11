Mondial: homosexuel assumé, le footballeur australien Josh Cavallo fustige la Fifa

footballeur australien Josh Cavallo

L'Australien Josh Cavallo, l'un des premiers footballeurs à avoir publiquement évoqué son homosexualité, s'en est vivement pris mardi à la décision de la Fifa d'interdire le port de brassards aux couleurs de l'arc-en-ciel lors de la Coupe du monde au Qatar.





"La Fifa a interdit à toutes les équipes de porter le brassard +OneLove+ soutenant activement les LGBTQ+ à la Coupe du monde. Vous à la Fifa, vous avez perdu mon respect", a-t-il écrit sur son compte Instagram.





"(Face à) tout le travail que mes alliés et la communauté LGBTQ+ accomplissent pour rendre le football inclusif, vous avez démontré que le football n'était pas un lieu ouvert à tous", a-t-il poursuivi.





Sept nations européennes avaient prévu de porter au Mondial ce brassard coloré "One Love" contre les discriminations; elles y ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives" brandie par la Fifa.





L'instance mondiale du football a prévenu, selon la fédération néerlandaise, que si les capitaines de ces sept nations portaient un brassard OneLove, ils écoperaient d'un carton jaune au coup d'envoi.





Cavallo, qui joue dans le championnat australien sous les couleurs du club d'Adelaide United, a rendu publique son homosexualité il y a un peu plus d'un an, en octobre 2021. Il n'est pas dans le groupe des "Socceroos" qui participent au Mondial et affronteront la France ce mardi (20h00).





Dans un autre message, mis en ligne sur son compte Twitter, il s'en prend aussi à l'appel que le président de la Fifa, Gianni Infantino, a lancé aux 32 équipes qualifiées, leur enjoignant de "se concentrer sur le football".