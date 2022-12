Mondial: le Qatar a "tenu (sa) promesse d'organiser un championnat exceptionnel", selon l'Émir

Le Qatar a "tenu (sa) promesse d'organiser un championnat exceptionnel pour les pays arabes" à l'occasion du Mondial-2022 a commenté l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, sur Twitter après la finale remportée par l'Argentine dimanche.





Le tournoi, le premier dans le monde arabe, "a permis aux peuples du monde de découvrir la richesse de notre culture et l'originalité de nos valeurs", s'est réjoui le dirigeant du petit et riche émirat gazier.





Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a félicité les finalistes, l'Argentine et la France, battue aux tirs au but (3-3 a.p., 4-2 t.a.b) et "remercié toutes les équipes pour leur magnifique jeu et les supporters qui les ont encouragées avec enthousiasme".





Bien qu'accompagné de polémiques et d'interrogations sur les restrictions imposées aux spectateurs, le tournoi s'est déroulé sans incident d'organisation majeur.





Depuis qu'il s'est vu attribuer le Mondial-2022 fin 2011, le Qatar est sous le feu des critiques en Europe pour des manquements aux droits humains, notamment des personnes LGBT+ et des travailleurs migrants d'Asie du Sud et d'Afrique employés sur les chantiers, dans la sécurité et les services.





Doha dément que des milliers d'entre eux aient trouvé la mort sur les chantiers du Mondial, avançant le chiffre d'un total de 414 décès dans des accidents du travail tous secteurs confondus entre 2014 et 2020.