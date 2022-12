Mondial: pour son millième match, Messi marque enfin en match à élimination directe

Pour le millième match de sa carrière professionnelle, le capitaine de l'Argentine Lionel Messi a marqué son premier but en match à élimination directe de Coupe du monde samedi contre l'Australie en huitième de finale du Mondial-2022.



À la 35e minute, Messi a profité d'un ballon remis dans la surface par Nicolas Otamendi pour décocher une frappe placée du gauche que le portier australien Mathew Ryan n'a pas pu arrêter.



Lors des quatre Mondiaux qu'il avait précédemment disputés, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Brésil et en Russie, le N°10 argentin n'avait encore jamais marqué le moindre but dans un match couperet, à partir des huitièmes de finale.



Au Qatar, Messi a ainsi inscrit son troisième but du tournoi, rejoignant notamment le Français Kylian Mbappé au sommet du classement des buteurs du Mondial-2022.



Il avait marqué contre l'Arabie saoudite en ouverture (défaite de l'Argentine 2-1), puis contre le Mexique au deuxième match (succès 2-0), restant muet mercredi lors de la victoire 2-0 contre la Pologne.



En 1.000 rencontres (778 avec le FC Barcelone, 53 avec le Paris Saint-Germain et 169 avec l'Argentine), Messi a marqué 789 buts, en comptant celui marqué contre l'Australie samedi soir.



Il a également délivré 345 passes décisives et a remporté 41 titres.