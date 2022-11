Mondial Qatar 2022 : Sénégal-Pays-Bas, baptême de feu des Lions, à 16 heures à Al Thumama





Le match entre le Sénégal et les Pays-Bas est considéré comme le choc de la poule A et sans doute la première grande affiche de la coupe du monde Qatar 2022. Une rencontre est prévue ce lundi, à 16 heures (19 heure locale) au stade Al Thumama Stadium de Doha. Ce duel entre les Lions et les Oranges, considérés comme les favoris du groupe, sera déterminant dans la lutte pour la qualification aux huitièmes de finale de la compétition. Une confrontation très attendue par les amateurs du foot entre ces deux nations aux fortunes diverses.





Champion d’Afrique en titre, les hommes d’Aliou Cissé avaient réussi à confirmer leur leadership en battant l’Egypte en match barrage éliminatoire du mondial. Des performances qui classent l’équipe du Sénégal au sommet de l’Afrique au classement Fifa (18e niveau mondial). Une position qu’il occupe d’ailleurs depuis plusieurs années. Pour leur première sortie à cette coupe du monde, Kalidou Koulibaly et ses partenaires tenteront de confirmer leur bonne performance réalisée ces dernier temps.





Mais face aux Pays-Bas, Aliou Cissé et ses hommes vont effectuer leur baptême face à une formation réputée. Les protégés de Louis Van Gaal et ses protégés sont sur une dynamique de plus dix victoires d'affilée. Les Oranges sont actuellement à la 8e position du classement Fifa. Après avoir manqué le mondial 2018, les Pays-Bas veulent revenir en force dans la compétition.





Une victoire de part et d’autre pourrait ouvrir les portent pour les huitièmes de finale de la poule A qui est actuellement dominée par l’Equateur qui a battu en match d’ouverture le Qatar sur la marque de 2-0.