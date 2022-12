Mondial: Qualifiée en quarts, la France attend le Sénégal ou l’Angleterre

L'équipe de France, championne du monde en titre, s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial-2022 en battant la Pologne 3-1 grâce au 52e but d'Olivier Giroud avec les Bleus, nouveau record, et à un doublé de Kylian Mbappé dimanche à Doha.





La France affrontera en quarts le vainqueur du match entre l'Angleterre et le Sénégal, disputé dans la soirée. Lancé par Mbappé, Giroud a ouvert le score à la 44e minute et dépasse désormais Thierry Henry au classement des buteurs français. Mbappé a signé un superbe doublé (74e, 90+1) et porte son total à cinq buts dans le tournoi. Robert Lewandowski a réduit la marque sur penalty dans le temps additionnel (90+9).