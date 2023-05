Mondial U20: Colombie-Sénégal, Voici le onze des Lionceaux

Pour sa troisième sortie dans la poule C du mondial U20 qui se tient en Argentine, le Sénégal affronte la Colombie ce samedi à 21heures. Battus (0-1) en début de compétition par le Japon et tenus en échec (1-1) lors de sa deuxième sortie par Israël, les hommes de Malick de Daf doivent impérativement s’imposer face pour espérer une qualification au second tour.