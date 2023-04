Mondial U20 : Deux arbitres sénégalais choisis pour la compétition

Après le retrait de l’Indonésie, l’Argentine s’est vu confier l’organisation de cette coupe du monde des moins de 20 ans. Prévue du 20 mai au 11 juin 2023, cette compétition va réunir 6 groupes de 4 équipes. Récent champion d’Afrique de la catégorie, le Sénégal sera bien de la partie. Les homes de Malick Daf ne seront les seuls représentants du vert-jaune-rouge en terre argentine. A la veille du tirage au sort de cette compétition, la commission des arbitres de la FIFA a dévoilé la liste des arbitres qui prendront part à ce tournoi. Il s’agit de 25 arbitres, 38 arbitres assistants et 18 arbitres vidéo. Dans cette liste, on retrouve 2 sénégalais : Issa Sy (arbitre) et Nouha Bangoura (arbitre assistant).