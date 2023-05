Mondial U20 : Les Lionceaux prétendent à la victoire finale

Samba Diallo, capitaine des Lionceaux, et ses partenaires veulent hisser haut les couleurs du Sénégal au Mondial-2023 prévu en Argentine. Les hommes de Malick Daff, qui ont reçu ce mercredi le drapeau national des mains d’Amadou Ba, Premier ministre chargé des Sports, promettent de jouer pleinement leurs chances à cette compétition.





‘’Nous avons suffisamment travaillé pour être performants et prétendre au trophée à la Coupe du monde. La fédération a fait tout ce qu’elle devait faire. La balle est maintenant dans notre camp. Nous allons nous donner à fond pour répondre aux attentes des Sénégalais’’, promet Samba Diallo.