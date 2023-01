Mondiale : le beau parcours du Sénégal

Le grand champion de la CAN a fait un beau parcours au stade d’Al Rayyan. En effet, le Sénégal avait toutes ses chances pour faire une belle aventure, mais elle s’est arrêtée brutalement.





Pourtant, il reste encore de plusieurs confrontations à venir. Et pour ceux qui souhaitent suivre la suite de la Coupe Mondiale 2022, il est possible de réaliser des paris sportifs avec un code promo 1xBet . Alors revenons en détails sur les derniers évènements dans lesquels étaient engagée cette équipe.





Un espoir d’atteindre les quarts de finale





En effet, lors de leur avant-dernier match, ils avaient réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale pour la coupe du monde. Durant ce match , les Lions de la Teranga ont dominé l'Équateur grâce à Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly.





Plus entreprenants, ils ont dominé le terrain pendant toute la durée du match. Avec notamment un premier but sur penalty grâce à Ismaïla Sarr, l’Equateur a rispoté avec une égalisation de Moisés Caicedo à la 67e minute. Mais à peine trois minutes plus tard, le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly leur a permis d’accéder à la victoire.





Cela leur a permis d’obtenir la deuxième place qualitative pour les huitièmes du Mondial. Il avait alors l’objectif de concurrencer la sélection historique de 2002, et ainsi ramener les plus heures de gloire au Sénégal. Il avait été éliminé en quarts de finale. Pourtant, l’histoire ne s’est pas répétée !





La fin de l’aventure





Le match Sénégal - Angleterre , qui a eu lieu récemment, a malheureusement été le dernier. En effet, l’Angleterre élimine le Sénégal avec un score de 3-0, un résultat sans appel. Néanmoins, c’était la première fois que ces deux nations s’affrontaient dans un match aussi important. Et pour cause, leur seul match remonte à 1906 ! Ayant eu lieu dans le stade d’Al-Bayt, les choses avaient pourtant bien commencé pour les Lions de la Teranga. Allant jusqu’à attaquer les cages anglaises ! Mais Jordan Pickford, leur gardien, ne s’est pas laissé faire et a intercepté la balle. Il faudra attendre la 38e minute pour que les hommes de Gareth Southgate marquent le premier but. Cependant, les deux derniers buts ont été possibles grâce au temps additionnel. Malgré leur dominance sur le terrain, cela n’a pas suffi pour nourrir leur espoir et leur permettre d’accéder aux quarts de finale.





Le Sénégal s'est bien battu contre l'Angleterre, mais finalement, les compétences et l'expérience supérieures de l'Angleterre étaient trop importantes pour le Sénégal. Le Sénégal peut être fier de sa performance à la Coupe du monde, et il sera sans aucun doute une force à prendre en compte dans les tournois futurs.





Conclusion





La défaite du Sénégal contre l'Angleterre en huitième de finale a été un coup dur pour la nation africaine. Après son impressionnante victoire contre l'Équateur, le Sénégal avait de grands espoirs d'atteindre les quarts de finale. Le Sénégal s'est bien battu contre l'Angleterre, mais finalement l'équipe anglaise a été plus performante. C'est une énorme déception pour le Sénégal, qui espérait réitérer l’exploit de 2002. Le Sénégal peut se consoler en se disant qu'il s'est bien battu et qu'il a donné à ses fans quelque chose dont ils peuvent être fiers.