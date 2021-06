N'golo Kanté offre sa médaille de la Ligue et un maillot à un ami de sa mosquée

Décidément, N'golo Kanté, en plus d'être un super footballeur que le monde entier apprécie et loue actuellement les performances, le jeune français est également un homme de parole, quelqu'un qui tient ses promesses vis-à-vis des autres. À cet effet, un fait récent survenu en France émerveille plus d'un ces dernières heures.On le sait tous que l'équipe de Chelsea, dans laquelle il évolue au poste de milieu de terrain, vient de remporter la coupe de la 66e finale de la Ligue des champions. Après avoir fait une promesse à l'un de ses fidèles amis de la mosquée qu'il fréquente, N'golo Kanté a tenue sa parole vis-à-vis de ce dernier.Selon une publication de First Magazine sur Facebook ce lundi, le milieu de terrain de Chelsea, a offert à son ami, sa médaille de vainqueur de la Ligue des champions et un maillot, comme il lui avait promis.Un geste de N'golo Kanté qui touche énormément de nombreux internautes fans ce jour. Par ce geste d'humilité, le jeune joueur français démontre encore une fois sa grandeur d'âme.Quel homme, N'golo Kanté !Que pensez-vous de son geste envers son ami ?