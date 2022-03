Naples: La folle proposition de De Laurentiis pour garder Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly avec Naples

Depuis plusieurs saisons, Kalidou Koulibaly attise la convoitise des grosses pointures d’Europe et sera sans doute l’animateur du prochain mercato d’été. Auteur d’une bonne Can, la côte du capitaine des Lions monte de plus en plus et le Barça fait de lui une de ses priorités.





Mais le président du club napolitain, Aurélio De Laurentiis ne lâche pas du lest pour garder le joueur de 30 ans.





Selon les informations de Tutto MercatoWeb, le patron de Naples pourrait bien oublier son salary-cap (plafond) qu'il a fixé pour éviter de voir son joueur quitter le club cet été.





Kalidou Koulibaly pourrait donc devenir le plus gros salaire de son équipe. Et avec le départ de Insigne, la saison prochaine, Koulibaly pourrait hériter du brassard de capitaine.