Naples veut offrir un job à Dries Mertens après sa carrière: “Un gars intelligent, dur à cuire et coquin”

Dries Mertens, joueur de Football

Dans les jours qui viennent, Dries Mertens va signer son nouveau contrat et s’engager (pour deux années supplémentaires?) avec le Napoli. Et Aurelio De Laurentiis, grand patron des Partenopei, espère faire une place au Louvaniste dans les structures du club à l’issue de sa carrière.

Il ne reste que quelques détails à régler et Dries Mertens s’engagera à nouveau avec le Napoli. Aurelio De Laurentiis l’a d’ailleurs confirmé en personne au Corriere dello Sport. “En principe, on ne donne pas de contrat à un joueur de 33 ans, mais pour Dries Mertens, on va faire une exception”, explique le turbulent président du Napoli. Et ce ne sera peut-être pas la dernière contrat de Dries Mertens à Naples. “Quand il raccrochera les crampons, j’espère le conserver au club, dans un autre rôle.”

Unique détenteur du record de meilleur buteur de l’histoire du club depuis samedi (122 réalisations), Dries Mertens, qui boucle sa huitième saison dans le Sud de l’Italie, est devenu un Dieu aux yeux des supporters du Napoli. EtAurelio De Laurentiis a énormément de respect pour lui, malgré les événements qui ont entouré la fin d’année 2019, avec la fronde des joueurs, et de Dries Mertens donc, contre leur président. “Il y a quelques mois, j’ai déjeuné avec lui. Une conversation entre quatre yeux. C’est un garçon de la rue, mais j’ai aussi découvert un homme spécial. Un garçon intelligent... un dur à cuire, un coquin, un petit singe.”





Dries Mertens l’a déjà démontré à de nombreuses reprises, notamment avec les Diables: il a un sens de l’humour assez développé et sait amuser la galerie quand c’est nécessaire. Des qualités qui ont visiblement également eu leur effet sur son président. Et la bonne relation entre les deux hommes pourrait perdurer...