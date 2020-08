Nasser al-Khelaïfi (PSG) : « Neymar et Mbappé ne vont jamais partir »

Heureux de la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Ligue des champions, ce mercredi soir, face à l'Atalanta (2-1), le président du PSG Nasser al-Khelaïfi espère conserver très longtemps ses deux stars.







Nasser al-Khelaïfi (le président du PSG, au micro de RMC Sport, après la qualification renversante contre l'Atalanta) : « C'est une journée très spéciale pour nous, c'est magnifique. C'est quelque chose de spécial, on a besoin de ça pour changer les mentalités. Je suis très fier, je remercie, les joueurs, le staff. Ce n'était pas facile après avoir arrêté le Championnat. On a montré une grande mentalité, de grands joueurs. Je suis très content. C'est la première fois qu'on arrive en demi-finales (depuis l'arrivée de QSI), c'est historique.









On va célébrer ce soir (mercredi), mais demain on va penser à la demie. Notre objectif est d'aller très loin. On ne pense pas à la finale aujourd'hui. C'est très important pour changer la mentalité des joueurs, de l'équipe, des médias aussi car tout le monde doute tout le temps du Paris Saint-Germain. On a réalisé un magnifique scénario aujourd'hui (ce mercredi).









(À propos de Neymar) Ney, avec Kylian (Mbappé) c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il est dans les trois meilleurs. Ney a été l'homme du match, il a fait un grand match. Kylian et lui ne vont jamais partir, ils vont rester (au PSG). »