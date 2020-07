Navetane 2020 : "La Fsf ne peut pas arrêter les compétitions" (Oncav)

Reprise des compétitions avec Oncav de Dakar

L’Oncav ne semble pas adhérer à la décision de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) qui a mis fin à la saison 2019-2020 de football à cause de la pandémie de la Covid-19. L’instance dirigée par Amadou Kane pense même à l'organisation de leur activité de vacance. ‘’Fsf ne peut pas arrêter les compétitions des navétanes. Ce sont deux instances différentes même si aujourd'hui, ils sont un démembrement de la Fsf’’, a fait savoir le président l'Oncav dans un entretien avec Record.