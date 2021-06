NBA : LE PIVOT SERBE DE DENVER NIKOLA JOKIC NOMMÉ MVP DE LA SAISON

Nikola Jokic au panthéon. Auteur d’un exercice 2020-21 à 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives, le pivot international serbe de 26 ans a été élu MVP de la saison régulière.









Il devance notamment Joel Embiid (Philadelphie) et Stephen Curry (Golden State), les deux autres finalistes pour cette récompense. Grâce aux prouesses de l’ancien numéro 41 de la Draft 2014, les Nuggets de Denver ont terminé à la troisième place au classement de la Conférence Ouest (47 victoires-25 défaites). Et ce malgré la blessure de l’autre star locale, Jamal Murray. Le club du Colorado est d’ailleurs toujours en piste en play-offs, après avoir écarté Portland au premier tour. Phoenix a toutefois écrasé les «Pépites» lors du Game 1 (122-105).





En attendant, Jokic décroche donc le prestigieux titre de MVP. C’est le premier pivot depuis Shaquille O’Neal en 2000 à être couronné et le sixième joueur non-Etasunien, lui qui succède à l’international grec Giannis Antetokounmpo (2019, 2020). Terminer avec plus de 25 points, 10 rebonds et 8 passes ? Seuls deux joueurs l’avaient fait jusqu’ici, Oscar Robertson (3 saisons) et Russell Westbrook (2 saisons).