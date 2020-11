Neymar a livré ses conditions pour prolonger avec le PSG

En fin de contrat en 2022, comme Kylian Mbappé, Neymar a donné sa priorité à une prolongation de contrat au PSG. Et il a déjà exprimé ses conditions à l'état-major parisien.



C'est un drôle de début de saison que vit Neymar avec le Paris Saint-Germain. Expulsé et au cœur d'une énorme polémique lors de sa première apparition face à l'OM, absent de plusieurs matches pour blessure, il est de nouveau sur la touche, après être sorti en première période face à Basaksehir, et pourrait être indisponible pour les trois prochains rendez-vous du PSG. Soit autant d'opportunités manquées de le voir évoluer sous le maillot parisien, alors que la fin de son bail se rapproche, lui qui est lié jusqu'en 2022 avec le club de la capitale.





Cependant, les derniers échos parus au cours des dernières semaines laissent penser que le Brésilien âgé de 28 ans pourrait prolonger son aventure en France, ce qui était loin d'être gagné après ses deux premières saisons et ses envies de départ publiquement révélées. La saison passée a été celle du revirement pour l'attaquant auriverde, bien dans ses baskets, épanoui et leader technique d'une équipe qui a atteint la finale de la Ligue des Champions. Désormais, il s'imagine bien rester.





Neymar veut rester au PSG avec les mêmes conditions

Selon nos informations, il a bien fait savoir à la direction parisienne qu'il souhaitait prolonger son contrat. C'était lors du dernier Final 8 à Lisbonne. C'est à cette occasion qu'il a expliqué être prêt à signer un nouveau bail de 5 ans aux mêmes conditions financières que son contrat actuel, à savoir 36 M€ par an. Neymar a expliqué cela directement à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.





Depuis, les deux parties discutent. Aucune avancée notable n'a été effectuée, et le directeur sportif Leonardo a lui privilégié les négociations avec le clan Mbappé, l'autre star du club en fin de contrat en 2022. Il apparaît moins aisé de parvenir à convaincre le Français, qui apparaît donc plus comme la mission prioritaire. Neymar serait quant à lui certain de son choix, celui de rester au PSG pour de longues années. Qu'il semble loin le temps où il espérait revenir au FC Barcelone.