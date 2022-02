Nouveau record pour LeBron James, meilleur marqueur de l’histoire de la NBA

Lebron James, meilleur marqueur de la Nba

LeBron James est devenu samedi le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, le championnat nord-américain de basket, saison régulière et playoffs cumulés. Le "King" a inscrit 26 points lors de la défaite 117-115 des Lakers face à Golden State, ce qui lui permet de totaliser 44.156 points et de dépasser Kareem Abdul-Jabbar (44.149 points).





James totalise 36.526 points en saison régulière, où il reste derrière Karl Malone (36.928 points) et Abdul-Jabbar (38.387). Il trône déjà en tête du classement des marqueurs en playoffs, avec 7.630 points. James n'a pu fêter ce record avec un succès, les Lakers s'inclinant 117-115 contre les Warriors, portés par Klay Thompson, auteur de 16 de ses 33 points dans le dernier quart-temps. Les Warriors (42 victoires, 15 défaites) restent deuxièmes à l'Ouest, derrière Phoenix (46 victoires, 10 défaites). Les Suns ont dominé Orlando 132-105, avec notamment 26 points de Devin Booker.





Memphis enchaîne

Le troisième, Memphis (40 victoires, 18 défaites), s'est imposé 118-125 à Charlotte signant un cinquième succès de rang. Ja Morant (26 points) et Desmond Bane (25 points) se sont partagés les premiers rôles. Cinquième derrière Utah (35 victoires, 21 défaites), Dallas (33 victoires, 24 défaites) a perdu 97-99 contre les Clippers. Luka Doncic a une nouvelle fois semé la panique dans la défense californienne, marquant 45 points après ses 51 inscrits jeudi, mais les Clippers ont arraché la victoire. Les Clippers (28 victoires, 30 défaites) occupent la huitième position, juste devant les Lakers (26 victoires, 31 défaites).





Joel Embiid sur son nuage

À l'Est, Joel Embiid a réalisé un récital lors de la victoire 103-93 de Philadelphie sur Cleveland: 40 points, 14 rebonds et 10 passes. Le Camerounais devient le premier joueur des Sixers à réussir un triple-double à 40 points depuis Wilt Chamberlain en 1968. Philadelphie (34 victoires, 22 défaites) pointe au cinquième rang. Cleveland, troisième (35 victoires, 22 défaites), perd du terrain sur Miami (37 victoires, 20 défaites) et Chicago (36 victoires, 21 défaites), tous deux victorieux samedi. Le Heat a infligé à Brooklyn (115-111) une 11e défaite consécutive. Les Bulls ont pris la mesure 106-101 d'Oklahoma grâce à son duo DeMar DeRozan (38 points)/Nikola Vucevic (31 points).