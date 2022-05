[Profil] Nouvelle recrue d'Aliou Cissé: Illimane Ndiaye, un crack dans la tanière

Illimane Ndiaye,Sheffield United, Lions

Parmi les trois joueurs sélectionnés, ce vendredi, par Aliou Cissé, il y a Ilimane Cheikh Ndiaye, pensionnaire de Sheffield United, en Angleterre. De père Sénégalais et de mère française, il pourrait voir l'un de ses rêves se réaliser: porter les couleurs nationales.





Né le 6 mars 2000 à Rouen, en France, Illimane Cheikh Ndiaye est lancé en Premier League (2020-2021) deux jours après son 21e anniversaire en mars 2021. Mais, il a fini de s'imposer comme un élément clé dans l’équipe première de Sheffield United. Le milieu offensif des Bladesmen a lancé sa première saison en pro avec un doublé et une passe décisive lors de sa première titularisation. Joueur important de ce club anglais, cette saison en Championship, Illimane Ndiaye compte 7 buts et deux passes décisives en une vingtaine de titularisations.





Déjà tout petit, il venait très souvent avec son père à son pays d'origine en vacances. Dans la capitale sénégalaise, il s'entraînait à l’Académie Dakar Sacré-Cœur, entre 2014 et 2016 et il émerveillait les amateurs du football par sa palette technique.





Depuis quelques semaines, il est devenu le nouveau chouchou de nombreux supporters sénégalais qui ne cessent de réclamer sa présence en Equipe nationale malgré le fait que le numéro 29 de Sheffield soit à sa première saison en professionnel.





Début mai 2022, le jeune joueur de 22 ans évoquait à nouveau ses rêves d’enfant qui sont surtout de soulever la Coupe du monde, dans l’éventualité de porter les couleurs de l’Equipe nationale du Sénégal bien évidemment.





« Je vais gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal »





« Tu peux te dire, ouais, je vais battre son record, mais, moi, mon objectif, c’est la Coupe du Monde avec le Sénégal. Puis, individuellement, le Ballon d’Or. Mais mon plus grand objectif, depuis que je suis tout petit, je me dis : « Je vais gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal ». J’ai toujours aimé le Sénégal. Tous les fans, tout le peuple est derrière moi ! », a-t-il déclaré dans un entretien avec "Oh My Goal".





« Je faisais des entraînements de fou. Les gens m’appelaient Maradona, Messi, révèle Iliman Ndiaye . Dans 10 ans, je me vois parmi les meilleurs joueurs du monde et dans l’un des meilleurs clubs du monde. J’espère avoir fait une carrière de fou. »