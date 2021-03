Officiel : Di Maria prolonge au PSG et vise le record de Susic

Angel Di Maria a officiellement prolongé son contrat au PSG jusqu'en juin 2022, avec une année supplémentaire en option.

C'est officiel, Di Maria va rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, voire plus si affinités. Arrivé en 2015 au PSG, l'Argentin a prolongé son bail jusqu'en juin 2022 avec une année supplémentaire en option, option qui n'avait pas forcément filtré jusque-là.









"J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi. Mes filles adorent Paris, leur école, leurs amis. Mon souhait était donc de continuer ici parce que je me sens très bien dans ce club, cette ville. Si j'ai renouvelé mon contrat, c'est aussi parce que le club est content de moi, et également car l’entraîneur est heureux. J’espère avoir la chance de pouvoir rester dans l'histoire du club", a réagi Di Maria sur le site du PSG.





Di Maria bientôt centenaire





Et pour rentrer à jamais dans l'histoire du PSG, Di Maria sait ce qu'il lui reste à faire au niveau collectif : remporter la première Ligue des champions de l'histoire du club. A titre individuel, El Fideo a aussi un record à aller chercher, celui du plus grand nombre de passes décisives. Il en a délivré 99 jusque-là, le record appartient à Safet Susic et ses 103 offrandes.





"Ce serait quelque chose d'important parce que cela resterait dans l'histoire de ce club, ce serait marqué pour toujours, jusqu'à ce qu'un autre joueur ait la possibilité de me dépasser pour entrer à son tour dans l'histoire, a confié Di Maria. J'espère que cette prolongation me permettra d’atteindre ces caps symboliques."