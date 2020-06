Officiel : Le Barça vend Arthur à la Juventus pour 72 ME

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert d’Arthur à la Juventus de Turin est désormais officiel. En effet, ce lundi après-midi, le FC Barcelone a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Arrivé au Barça en provenance du Brésil pour 31 ME en 2018, le milieu de terrain de 23 ans est transféré pour 72 ME, plus 10 ME de bonus, dans le club de Série A.







Dans les heures à venir, le FCB et la Juve vont aussi conclure le transfert de Miralem Pjani? pour 60 ME. Un double deal gagnant-gagnant qui va permettre à Barcelone et à la Juventus de conclure l’exercice 2019-2020 sur une bonne note financière, alors que la crise du Covid-19 a fait des trous dans les caisses...