Officiel – San Antonio annonce la signature de Gorgui Dieng, une 12e saison en NBA pour le Lion !



Gorgui Dieng retourne à San Antonio pour la saison 2022-2023. Les Spurs ont annoncé aujourd’hui la signature du pivot de 32 ans sans donner les détails du contrat. Il disputera sa 12e saison en NBA !

Une nouvelle aventure pour Gorgui Dieng qui portera le numéro 41. C’est un « come-back » pour le désormais ancien joueur des Hawks d’Atlanta où il a récolté en moyenne 3,5 points et 2,8 rebonds en 8,4 minutes en 44 matchs disputés la saison passée.

Pour son premier passage à San Antonio, il a disputé 16 matchs en 2020-21, avec une moyenne de 5,3 points, 2,6 rebonds et 1,2 passes décisives en 11,3 minutes. Avec plus de 10 ans d’expérience dans la NBA, Dieng détient des moyennes en carrière de 7,5 points, 5,7 rebonds et 1,3 passes décisives en 20,5 minutes en 597 matchs au total souligne le site officiel de la NBA.

Sélectionné au premier tour de la Draft NBA 2013 (21e au total) par les Utah Jazz, il a été retenu par Timberwolves le soir du repêchage et a passé ses six premières saisons avec le Minnesota. Vainqueur du championnat NCAA 2013 lors de sa dernière saison en tant que junior à l’Université de Louisville, Gorgui Dieng a évolué dans quatre franchises (Minnesota, Memphis, Atlanta et San Antonio).