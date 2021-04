Officiel : Coach Cheikh Sarr sur le banc du rwanda

Cheikh Sarr est le nouvel entraîneur du Rwanda. Le technicien sénégalais, qui a paraphé un contrat d’un an, ce lundi, 26 avril, prendra en charge les équipes hommes et dames pour les conduire aux prochaines joutes continentales de Basket Ball, notamment l’Afrobasket Hommes prévu du 24 août au 5 septembre prochains, à Kigali, la capitale rwandaise, selon un communiqué de la Fédération éponyme.



Déjà en supervision pour l’équipe du Rwanda



L’ex-sélectionneur des Lions du Sénégal, lors du Mondial de 2014, n’avait plus dirigé une sélection nationale depuis son départ du banc des Lionnes après l’élimination au TQO Féminin 2020.



Il faut rappeler qu’avant de parapher son contrat, le chevronné technicien était déjà invité par la Fédération rwandaise de basketball pour superviser les ’’Amavubi’’. Son rôle, déclinait-il, en février dernier, était "d’aider le Rwanda en termes de structuration, de développement de la Direction technique. En plus, ils me veulent comme coach en même temps".



Dans le groupe B des éliminatoires, les Lions du Sénégal, conduits par Mamadou Pabi Gueye, ont déjà validé leur ticket pour Kigali 2021.