OM : Andoni Zubizarreta quitte le club (officiel)

L'OM a officialisé le départ de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, ce jeudi. L'Espagnol était arrivé au club en 2016.







Comme annoncé un peu plus tôt ce jeudi, Andoni Zubizarreta ne sera plus le directeur sportif de l'OM la saison prochaine. L'Espagnol (58 ans), arrivé en 2016 avec la nouvelle équipe dirigeante, a vu son contrat rompu. Il était encore lié pour une année au club. L'OM a confirmé son départ« d'un commun accord » dans la soirée, « à la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine ».





Premier manager recruté par le président Jacques-Henri Eyraud, l'ancien gardien international (126 sélections), auparavant membre de l'encadrement du Barça, « a été de toutes les batailles à (ses) côtés », a précisé le patron de l'OM. « Il s'est pleinement consacré au renouveau de l'OM et a su apporter son expertise afin de rebâtir des fondations solides », a ajouté Eyraud.





« Je me suis battu chaque jour pour faire le mieux possible »





Andoni Zubizarreta, ex-directeur sportif de l'OM.





Proche d'André Villas-Boas, l'entraîneur toujours en place, Zubizarreta quitte la cité phocéenne avec, semble-t-il, le sentiment du devoir accompli : « On a partagé un projet dans lequel nous avons vécu des grosses joies et des jours noirs mais dans lequel je me suis battu chaque jour pour faire le mieux possible pour le club minute par minute, heure par heure, jour par jour, en coulisses ou en pleine lumière, toujours en essayant de donner le meilleur. »





Que va faire André Villas-Boas ?





Le propriétaire Frank McCourt l'a d'ailleurs remercié pour « le travail accompli depuis quatre ans », soulignant le « remarquable professionnel » qu'il était. L'OM lui cherche désormais un successeur, dans le rôle de directeur général chargé du football.





Ce départ de Zubizarreta rend encore plus incertain l'avenir de Villas-Boas. L'entraîneur portugais est proche de l'Espagnol et pourrait, lui aussi, quitter le club qu'il a conduit à la deuxième place en Championnat. Jacques-Henri Eyraud a rencontré son entraîneur mercredi à Marseille afin d'évoquer la saison prochaine et de définir les contours de l'effectif à venir.