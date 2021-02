OM : Bamba Dieng, la belle histoire

Le jeune Sénégalais a marqué son premier but avec l'OM contre Auxerre en coupe de France.Les fans de Football Manager savent ce que c'est : les premiers tours de coupe de France servent souvent à faire souffler quelques titulaires et lancer des jeunes dans le grand bain. S'il est peu probable que Nasser Larguet passe ses heures sur le célèbre jeu de gestion, il a en tout cas voulu, sur la pelouse d'Auxerre, tester des choses et donner du temps de jeu à ceux qui n'en n'ont pas des masses. Parmi eux, la belle histoire est pour Bamba Dieng : première apparition avec les pros de l'OM, premier but.S'il n'est pas question ici de s'enflammer, pourquoi nier que l'histoire est déjà belle ?"J'ai trouvé que sur le dernier entrainement de mardi, il a été très performant sur les jeux réduits que l'on a fait. Il a marqué pas mal de buts, il a été très présent dans les derniers 16 mètres, là où ça nous fait défaut. J'ai voulu le titulariser car, je sentais que c'était le moment." Bien vu. Bamba Dieng n'a mis que 10 minutes pour planter son premier but sous les couleurs de l'OM. Celui qui est abonné à la National 2 depuis son arrivée au club l'été dernier a fait preuve de qualités certaines, avec appel au bon moment, une course maitrisée et une finition sereine. S'il n'est pas question ici de s'enflammer pour le jeune Sénégalais de 20 ans, pointons plutôt du doigt la belle histoire, qui est peut-être le début d'une jolie ascension pour l'ancien buteur de Diambars. L'an dernier dans son championnat, il s'est offert le luxe de claquer 12 buts en 14 matchs, raflant le titre de meilleur buteur du championnat de Ligue 1 sénégalaise."C'est un vrai buteur, même s'il doit encore travailler pour gagner en précision"Son ancien coach Boubacar Gadiaga se confiait déjà sur son poulain au Phocéen en octobre dernier : "C'est un garçon très structuré, très à l'écoute et bien éduqué. Il sait ce qu'il veut et c'est très facile de travailler avec lui. Un pur avant-centre qui aime l'espace avec sa rapidité et qui dispose d'une très bonne qualité de frappe. Techniquement, c'est aussi très intéressant, il peut marquer dans n'importe quelle position, y compris dans le jeu aérien ou dans les petits périmètres. C'est un vrai buteur, même s'il doit encore travailler pour gagner en précision". Voilà qui rejoint ce qu'a observé Nasser Larguet lors des derniers entrainements. Celui qui est arrivé à l'essai au mois d'août a en tout cas rapidement convaincu le staff olympien de l'engager et le temps d'adaptation passé, Dieng peut être, qui sait, une option de plus pour l'attaque olympienne. En cette période de disette pour le club olympien, cela ne peut être qu'une bonne nouvelle.