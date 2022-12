OM : Bamba Dieng priorité de Séville, le prix tombe

A la recherche d’un avant-centre lors du mercato hivernal, Jorge Sampaoli aimerait attirer Bamba Dieng au FC Séville.







Blacklisté en début de saison car en instance de transfert, Bamba Dieng est revenu dans les plans d’Igor Tudor juste avant la Coupe du monde à l’Olympique de Marseille. Buteur contre Strasbourg le 29 octobre dernier, l’international sénégalais fait de nouveau partie de la rotation en attaque et devrait bénéficier d’un temps de jeu bien plus important lors de la seconde partie de saison… à condition de rester à l’OM. Et pour cause, certains clubs européens aimeraient mettre le grappin sur le talent de Diambars, sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2024. C’est notamment le cas du FC Séville, où un certain Jorge Sampaoli connait très bien Bamba Dieng. A en croire le site Todo Fichajes, l’intérêt du club andalou est bien réel et Pablo Longoria a d’ores et déjà fixé son prix pour le champion d’Afrique 2021. A partir de 10 millions d’euros, le président de l’Olympique de Marseille serait ouvert aux négociations.





Longoria fixe le prix de Dieng à 10 millions d'euros





En effet, c’est à ce prix que Pablo Longoria est prêt à négocier le transfert de son attaquant, à qui il reste un an et demi de contrat en Provence. Il se murmure par ailleurs que si Bamba Dieng ne trouve pas de porte de sortie cet hiver, alors Pablo Longoria devrait accélérer les négociations avec ses agents dans le but de prolonger son contrat. Reste maintenant à voir ce que donneront les discussions avec le FC Séville alors que selon Todo Fichajes, des contacts entre l’agent de Bamba Dieng et le club andalou sont en cours pour prendre la température dans ce dossier. Du côté de Marseille, on pense néanmoins que Dieng sera davantage dans l’optique de rester à l’OM, plutôt que de partir dans un club très mal classé en Liga. Et pour cause, Dieng a pris son mal en patience lorsqu’il ne jouait pas en début de saison, il est désormais conscient qu’il aura du temps de jeu après le départ de Luis Suarez, d’autant plus que dans le secteur offensif, Amine Harit est blessé jusqu’à la fin de la saison. Aucune raison d'aller voir ailleurs en pleine saison...